Lichaam van man gevonden die in Italië van vlot viel

In het Iseomeer in Italië is zaterdagochtend het lichaam van een 30-jarige man uit Barneveld aangetroffen.

De man werd sinds dinsdag vermist, nadat hij van een vlot in het meer was gevallen. Volgens lokale media is het lichaam op een diepte van 200 meter aangetroffen in het gebied bij het dorp Riva di Solta. Dit schrijft Omroep Gelderland.

Onwel

De vermiste Nederlander was met zijn gezin en andere familieleden op vakantie op een camping aan het meer, zo heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken aan de omroep bevestigd. De man viel dinsdag overboord toen hij samen met een nichtje op een vlot zat. Het vlot werd voortgetrokken door motorboot. Volgens zijn vader is de man onwel geworden en verdween hij onder water. Er werd intensief naar hem gezocht, maar hij werd niet gevonden.