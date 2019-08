Dode en gewonde door aanval verwarde man in Sydney

De man viel op straat willekeurige voorbijgangers met een mes aan. Een vrouw is om het leven gekomen en zeker een vrouw gewond geraakt aan haar rug. Zij verkeert niet in levensgevaar. Dit meldt de Australische krant The Daily Telegraph. De krant schijft dat de man onlangs in ontsnapt zou zijn uit een kliniek voor psychiatrische patiënten. De man zou schreeuwend op het dak van een auto zijn gesprongen en met een mes hebben gezwaaid. De auto reed weg, nadat de man ervan af was gesprongen. Vervolgens werd de man door omstanders overmeesterd.

De dode vrouw werd ineen gebouw in de buurt gevonden, vermoedelijk heeft de man haar vermoord. De politie liet weten dat haar dood in verband staat met de steekpartij op straat, maar gaf daar verder geen details over.

Politiecommissaris Michael Fuller meldt dat de man een psychiatrisch patiënt is. Volgens Australische media heet de man Mert Nay en is hij enkele dagen geleden ontslagen uit een psychiatrische instelling. Bij zijn arrestatie werden ook medicijnen tegen paniekaanvallen aangetroffen.