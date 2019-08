Vijf toeristen in Polen gedood door blikseminslag en meer dan 100 gewonden

Door zwaar onweer in het Tatragebergte in het zuiden van Polen en Slowakije zijn zeker 5 toeristen om het leven zijn gekomen.

Er raakten minstens honderd personen gewond. Onder de doden zijn ook twee kinderen, zo meldt de NOS. Er wordt rekening mee gehouden dat het dodental verder oploopt, omdat er nog steeds mensen uit de bergen worden gehaald.

Een groep toeristen werd door het slechte weer overvallen, toen ze zich op de hellingen van het Giewont (1894 m.) bevond, vlakbij het stadje Zakopane in het zuiden van Polen. Op de top van de berg staat een groot ijzeren kruis, waar tijdens het noodweer de bliksem insloeg. Volgens plaatselijke media bevond de groep zich vlakbij het kruis.

De reddingsdienst is met vier helikopters en veel reddingswerkers in het gebied. De autoriteiten houden er rekening mee dat de bliksem ook is ingeslagen in de metalen kettingen die in het gebergte zijn opgehangen om klimmers te helpen.

Ook in andere delen van het Tatragebergte ging het flink te keer. Op de grens van Polen met Slowakije zorgde blikseminslag ervoor dat een man in een ravijn stortte, met de dood tot gevolg. Zijn wandelpartner, een Tsjechische vrouw, raakte gewond.

In het zelfde gebied kwamen eerder al twee speleologen door het slechte weer vast te zitten in de grootste en diepste grot van Polen de Wielka Śniezna. Hoe het met hen gaat is nog onduidelijk. De onderzoekers kunnen de grot niet uit omdat een deel van de grot is volgelopen met regenwater.