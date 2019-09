Auto en drugs in beslag genomen

Woensdagavond omstreeks 19.15 uur zijn op de Mozartlaan in Roosendaal twee mannen aangehouden die verdacht worden van drugsbezit en handel in drugs.

De twee werden in hun auto gecontroleerd door agenten. In verborgen ruimtes in de auto troffen zij drie zakken met gedroogde henneptoppen aan. In totaal hadden de zakken met hennep een gewicht van bijna een kilo. Zowel de auto als de hennep is in beslag genomen. De auto zal nog verder worden onderzocht door rechercheurs.

De twee mannen zijn overgebracht naar een politiecellencomplex waar ze worden gehoord. Het gaat om een Roosendaler van 53 en een 24-jarige man uit Anzin (Frankrijk).