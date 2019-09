Alleen roetveegpieten bij intocht Sinterklaas in Apeldoorn

De NTR heeft in 2014 de roetveegpiet geïntroduceerd en het aantal volledig zwart geschminkte Pieten geleidelijk afgebouwd. De landelijke intocht van Sinterklaas vindt plaats op zaterdag 16 november en is te zien op NPO Zapp/NPO 3 vanaf 12.00 uur. Ook in Het Sinterklaasjournaal van de NTR zullen uitsluitend roetveegpieten te zien zijn die niet volledig zwart geschminkt zijn. Het Sinterklaasjournaal is vanaf maandag 11 november dagelijks te zien om 18.00 uur op NPO Zapp/NPO 3.