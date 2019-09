Brandweerwagen vast in sloot

De brandweer van Helvoirt belandde zaterdagmiddag met hun blusvoertuig in een spoorsloot onderweg naar een buitenbrand. Een historische stoomtrein had op meerdere plaatse langs het spoor een bermbrand veroorzaakt. Echter zakte het blusvoertuig in de sloot nog voordat men de brand bereikte.