Pentagon deelt beelden aanval op al-Baghdadi

Inval

Generaal Kenneth F. McKenzie informeerde Pentagon-verslaggevers vandaag over de inval op 26 oktober in het noordwesten van Syrië, die resulteerde in de dood van al-Baghdadi. 'Toen duidelijk werd dat we duidelijke en bruikbare informatie hadden gekregen over de schuilplaats van al-Baghdadi, ontwikkelden we een plan om hem te vangen of te doden en begonnen we een speciaal operatieteam voor te bereiden op de missie, zei McKenzie.

Ingevlogen

Het speciale operatieteam werd per helikopter ingevlogen en beschermd door aanvalshelikopters, onbemande aanvalsvliegtuigen en vierde en vijfde generatie jagers.

Bomvest

Amerikaanse troepen lokaliseerden al-Baghdadi in een tunnel binnen de compound. Toen de gevangenneming op handen was, liet de terrorist een bom ontploffen die hij droeg, waarbij hij zichzelf en twee kinderen doodde.