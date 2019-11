Observatiedek met glazen bodem op 325 meter hoogte in New York

In The Big Apple gaat 11 maart 2020 de Edge, het hoogste openluchtobservatiedek van het westelijk halfrond, voor het publiek open en biedt bezoekers de mogelijkheid om New York City te zien en te ervaren als nooit tevoren. 'Met een glazen vloer, glazen muren en een champagne bar kunnen bezoekers op 325 meter hoogte genieten van een 360-graden uitzicht op de iconische skyline van New York', zo meldt NYC & Company woensdag.

Champagnetoast op 325 meter hoogte

Edge doorboort de hemel op een recordhoogte van 325 meter en telt 100 verdiepingen. Hier ervaren bezoekers een nooit eerder vertoond uitzicht op New York City, Western New Jersey en de staat New York. Van een champagnetoast onder de wolken tot prachtige foto’s leunend tegen de schuine glazen wanden. Gasten kunnen al lopend over de glazen vloer de Big Apple onder zich ontdekken of genieten van het uitzicht over New York dat zich uitstrekt tot zo’n 130 meter.

'Alsof je de lucht in loopt'

'Zo heb je New York nog nooit ervaren', zegt Jason Horkin, Executive Director van Hudson Yards Experiences. 'Op het platform van Edge stappen is alsof je de lucht in loopt. De hele ervaring is ontworpen om bezoekers te inspireren en bij hen een nieuwe passie voor New York City aan te wakkeren met meerdere, ingebouwde sensatie-elementen die ervoor zorgen dat Edge als ongekende attractie een plek verdiend op de bucketlist van elke reiziger.'

24/7 open

Edge zal het hele jaar door zeven dagen per week geopend zijn van 8:00 uur tot middernacht. Algemene toegangskaarten voor volwassenen zijn $ 36 online en $ 38 bij aanschaf ter plaatse. Tickets voor kinderen zijn $ 31 online en $ 33 bij aanschaf ter plaatse. Ook zijn er speciale tarieven beschikbaar voor senioren.

Modern bouwwerk en structureel design

Ontworpen door William Pedersen en Kohn Pedersen Fox Associates (KPF) en uitgestrekt over 25 meter van de 100e verdieping van 30 Hudson Yards, geeft Edge een nieuwe definitie aan de skyline van New York. Het observatiedek van 347.000 kilogram bestaat uit 15 secties van elk 16.000 tot 45.000 kilogram die aan elkaar zijn geschroefd en aan de oost- en zuidkant van het gebouw zijn verankerd. De buitenkijkruimte van 697 vierkante meter is omgeven door 79 glazen panelen, die elk 635 kilogram wegen, vervaardigd zijn in Duitsland en afgewerkt in Italië. De interieurs van Edge en Peak zijn ontworpen door Rockwell Group.

Glas champagne

Een champagne bar, gelegen op de 100e verdieping, biedt bezoekers een glas champagne, een signature cocktail of lichte snacks om binnen of buiten op het skydeck van te genieten. De champagnebar wordt beheerd door de Rhubarb hospitality group uit Londen. Rhubarb zal ook Peak beheren: het restaurant, bar, café en evenementenruimte op de 101e verdieping.

The Edge het middelpunt van Hudson Yards

Edge zal het middelpunt zijn van Hudson Yards, de 28 hectare grote wijk aan de West Side van Manhattan, die mode, dining en culturele ervaringen samenbrengt. Ook vestigen hoofdkantoren van tientallen toonaangevende bedrijven zich in de wijk net als duizenden woningen, 14 hectare aan openbare parken en interactieve openbare ruimten en bezienswaardigheden, waaronder Vessel, ontworpen door Thomas Heatherwick en Heatherwick Studio.