Hudson's Bay moet vestigingen in Amsterdam en Breda na 1 januari 2020 openhouden

Hudson’s Bay heeft in september 2019 aangekondigd haar vestigingen in Nederland, die verliesgevend zijn, te sluiten. Hudson’s Bay had zich in de huurovereenkomst tegenover de verhuurder van haar vestigingen in de Kalverpassage te Amsterdam en de Barones te Breda verplicht om deze winkels in ieder geval tot 31 augustus 2022 respectievelijk 2021 te blijven exploiteren. Hudson’s Bay wordt nu door de rechter gedwongen dat ook daadwerkelijk te doen.