Zeven aanhoudingen en boetes geïnd bij grote actie

De politie ging op maandagavond 9 december 2019 langs bij vijftig adressen in de regio. Doel van deze actie was het incasseren van openstaande boetes, het aanhouden van veroordeelden die nog een straf moeten uitzitten en het actief opsporen van DNA-gesignaleerden. In totaal werden zeven aanhoudingen verricht en werd een totaalbedrag van ruim €3000,- opgehaald met het incasseren van openstaande vorderingen.

Samen met het Openbaar Ministerie (OM) zorgt de politie met acties als deze dat wanbetalers en daders die zich onttrekken aan een taak- of vrijheidsstraf worden opgespoord, en hun straf alsnog ondergaan. Voor het vertrouwen in onze rechtsstaat, het gevoel van veiligheid en de wetenschap dat iemand met een veroordeling de dans niet ontspringt.

Zeven aanhoudingen

Met ruim dertig collega’s werden vijftig adressen bezocht. Waar mensen zelf de deur niet openden, verschafte een sleutelspecialist toegang tot de woning. In totaal werden zeven personen aangehouden. Zo werd een 52-jarige vrouw uit Den Haag aangehouden die nog een gevangenisstraf van 180 dagen open had staan. Ook werd een 31-jarige vrouw uit Den Haag aangehouden die nog een signalering op haar naam had staan in een lopende strafzaak. Daarnaast nam de politie beslag op een BMW-5 en werden er vier rijbewijzen ingenomen.

DNA-gesignaleerden

Personen die zijn veroordeeld of die door de officier van justitie worden verplicht om hun DNA af te staan komen als DNA-gesignaleerde bekend te staan bij de politie. DNA-gesignaleerden die zich niet vanzelf hebben gemeld, konden gisteren ook rekenen op een bezoek van de politie.