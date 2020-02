Rode Kruis gaat bij uitzondering corona-hulp verlenen in Noord-Korea

Het Internationale Rode Kruis (IFRC) krijgt een uitzonderingspositie ten opzichte van sancties die door de Verenigde Naties in 2006 aan Noord-Korea zijn opgelegd in de VN-resolutie 1718. 'Door deze uitzonderingspositie kan het Rode Kruis levensreddende steun bieden om mensen te beschermen tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus (COVID-19) in het land', zo meldt het Rode Kruis maandagmiddag.

Testkits

De kans op een uitbraak van COVID-19 in Noord-Korea vormt een bedreiging voor miljoenen mensen, die al humanitaire hulp nodig hebben. 'We weten dat er een dringende behoefte is aan beschermende kleding en testkits daar. Dit zijn spullen die essentieel zijn om goed voor te kunnen bereiden op een uitbraak', zegt Xavier Castellanos, regionale directeur van het Internationale Rode Kruis in Azië. 'Deze uitzondering is een levensreddende interventie en een belangrijke maatregel om ervoor te zorgen dat de sancties geen negatieve uitwerking hebben op de bevolking van Noord-Korea.'

Permanent aanwezig

Het Internationale Rode Kruis is sinds 1995 permanent aanwezig in Noord-Korea om humanitaire hulp te verlenen. Door de neutrale en onafhankelijke positie is het Rode Kruis één van de weinige organisaties met toegang tot gemeenschappen in het hele land.

Hulp in Noord-Korea

Het Rode Kruis heeft vrijwilligers ingezet om het ministerie van Publieke Gezondheid te ondersteunen, zij werken nauw samen met zorgverleners om gezondheidschecks uit te voeren en voorlichting te geven over hygiënemaatregelen. Ook verzorgt het Rode Kruis samen met de verantwoordelijke autoriteiten bezoeken aan lastig te bereiken gebieden en gemeenschappen om de corona-hulp op te zetten.

Giro 7244

Het Rode Kruis geeft wereldwijd hulp wat betreft het coronavirus. De hulporganisatie geeft wereldwijd voorlichting en verleent hulp in landen die getroffen zijn. Zo deelt het Rode Kruis in de getroffen Aziatische landen hulpgoederen uit. Ook worden op grote schaal gezondheidschecks uitgevoerd. 'Preventie is de hoogste prioriteit nu, zorgen dat de verspreiding stopt. Ook de protocollen over hoe je om moet gaan met mensen die misschien de ziekte hebben omdat ze in aanraking zijn gekomen met mensen die ziek zijn, worden vertaald. Er wordt veel aan voorbereiding gedaan in de landen waar het virus vooralsnog niet opgedoken is.', vertelt de Nederlander Frido Herinckx, die de wereldwijde corona-hulpverlening van het Rode Kruis coördineert. In Nederland is er tot nu toe 31.305 euro gestort op giro 7244 voor de wereldwijde hulpverlening rondom het virus. Er is in totaal 30 miljoen euro nodig.

Italië

Ook in Italië is het Rode Kruis actief met zo’n 3.000 hulpverleners, die zich focussen op preventie en speciale ambulanceritten voor mensen die (vermoedelijk) het COVID-19 hebben.