Belg besmet haar kat met het coronavirus

Symptomen

Haar baasje raakte eerder al besmet met COVID-19 en haar kat heeft het virus nu ook. De vrouw kreeg symptomen zoals diarree, braken en ademhalingsproblemen. Onderzoekers troffen in de uitwerpselen van de kat het coronavirus aan.

'Op zichzelf staand geval'

De onderzoekers gaven wel aan dat dit een op zichzelf staande geval is en het nog niet eerder bij andere katten of honden in België op dezelfde manier is vastgesteld. Wel is eerder al een besmetting van twee honden in HongKong gemeld. De kat in België is volgens de onderzoekers al weer aan de beterende hand.

'Van mens op dier en niet van dier op mens'

De onderzoekers willen ook nog benadrukken dat het hier gaat om de situatie dat een mens het virus heeft overgedragen op een dier en niet van dier op mens. De onderzoekers achten het risico voor mensen dan ook heel klein

Contact met huisdieren beperken

Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV), vergelijkbaar met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) , heeft uit voorzorg wel enkele aanbevelingen opgesteld, die in de eerste plaats huisdieren moet beschermen. Als een baasje besmet raakt met het coronavirus, wordt gevraagd om het dier binnen te houden en het contact tussen baasje en dier tot een minimum te beperken. 'Er wordt sterk aangeraden om de klassieke hygiëneregels te blijven toepassen. Vermijd nauw contact met uw dier, vooral als u ziek bent, was uw handen na het aanraken van een dier, laat het dier niet likken aan uw gelaat. Dit enerzijds om te voorkomen dat u het virus zou overdragen op uw huisdier en om te voorkomen dat uw huisdier zelf drager en uitscheider van het virus zou worden als gevolg van een omgevingsbesmetting', aldus het FAVV.