VS gaat gebukt onder corona-doden

De VS is zeer zwaar getroffen door het coronavirus. Het aantal vastgestelde coronabesmettingen in de Verenigde Staten is in één dag gestegen van 68.000 naar ruim 85.000.

Vooral NewYork is ernstig zwaar getroffen door de uitbraak. Die staat met bijna 20 miljoen inwoners is goed voor ongeveer de helft van alle Amerikaanse besmettingen. Vooral het aantal doden door het virus is bizar de laatste 24-uur. Het ging van 268 naar nu ruim 1300.

President Trump ziet vooral de economie van zijn land compleet in elkaar storten. Als het aan hem ligt, gaan morgen alle Amerikanen weer gewoon aan het werk. In één week tijd hebben ruim 3 miljoen Amerikanen hun baan verloren. Dat is een ongekend cijfer en een zware tegenslag voor Trump die politiek behoorlijk onder vuur ligt.