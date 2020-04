Heeft deze Amerikaanse wetenschapper het medicijn tegen corona?

Het gaat om vijf antilichamen waarvan is bewezen dat ze werken tegen het Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Ook een levensbedreigende vorm van longontsteking. De eerste SARS-gevallen verschenen in 2002 in China. De verwekker van SARS is een nieuw humaan coronavirus (SARS-CoV coronavirus) dat niet binnen een van de gedefinieerde, bekende groepen past. Het SARS-coronavirus is een RNA ribonucleic acid -virus. Er zijn al veel langer twee andere humane coronavirussen bekend: 229E en OC43. Deze virussen veroorzaken neusverkoudheid net zoals rhinovirussen. Het SARS-CoV onderscheidt zich van deze coronavirussen omdat het bij de mens een lagere luchtweginfectie kan veroorzaken.

Glanville geeft nu aan dat hij samen met zijn team aan de slag is gegaan met de 5 antilichamen die werkten tegen SARS. Daarbij zegt hij een enorme voorsprong te hebben van twee jaar onderzoek dat destijds is gedaan naar antilichamen tegen SARS. De 5 antilichamen zijn door Glanville en zijn team verder ontwikkeld en ze zouden het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2 neutraliseren.

Glanville omschrijft zijn medicijn als een soort kortetermijn-vaccin maar dan één dat direct al heel snel werkt. Enige nadeel van zijn medicijn is dat het maar 8 tot 10 weken bescherming biedt.

Volgens Glanville zou het mogelijk moeten zijn om 'aan het eind van de zomer' al klinische tests op mensen te kunnen uitvoeren. Als dan alles meezit zou het medicijn in september op beperkte schaal kunnen worden ingezet.

