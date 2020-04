Tijger in dierentuin New York besmet met coronavirus

In de New Yorkse dierentuin Bronx Zoo is een tijger positief getest op COVID-19. De tijger, die samen met nog drie andere tijgers en drie Afrikaanse leeuwen een droge hoest hadden, werd voor de zekerheid ook getest op het nieuwe coronavirus en testte positief. Dit heeft de dierentuin laten weten.

Nadia

Nadia, een 4-jarige vrouwelijke Maleise tijger, heeft dus het nieuwe coronavirus. Ook de haar zus Azul, twee Amoer-tijgers en drie Afrikaanse leeuwen hadden een droge hoest ontwikkeld. Volgens de dierentuin zouden de klachten op dit moment meevallen en gaan ze er van uit dat alle dieren herstellen. Wel stelt de dierentuin dat het niet bekend is hoe deze ziekte zich zal ontwikkelen bij grote katten, omdat verschillende soorten anders kunnen reageren op nieuwe infecties. 'Maar we zullen ze nauwlettend blijven volgen en anticiperen op volledig herstel', aldus de dierentuin.

Derde besmetting dieren

Het is het derde voorbeeld van een dier dat waarschijnliojk door een mens is besmet met COVID-19. Eerder werden al een kat in het Belgische Wallonië en twee honden in HongKong positief getest op het nieuwe coronavirus. De verzorger van de tijgers in de Amerikaanse dierentuin had zelf ook al een besmetting met het coronavirus opgelopen. De dierentuin zelf is al sinds 16 maart van dit jaar tijdelijk gesloten vanwege de coronavirusuitbraak.