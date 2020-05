Man aanhouden voor bedreiging en mishandeling ex-vriendin

Een 28-jarige Bredanaar is zaterdagavond omstreeks 19.20 uur met toestemming van de officier van justitie in een woning in de wijk Haagse Beemden aangehouden op de verdenking van het bedreigen en mishandelen van zijn 26-jarige ex-vriendin. Hij wordt nu ook verdacht van wapenbezit omdat in de schuur diverse wapens werden aangetroffen.

Het slachtoffer heeft aangifte gedaan. Ze vertelde dat ze ruzie heeft met haar ex vriend. In de nacht van donderdag op vrijdag waren uit voorzorg twee vriendinnen bij haar. Haar ex stond voor de voordeur en drong nadat ze open had gedaan ongevraagd opgefokt de woning binnen. Hij dreigde haar huis in de fik te steken en kapot te maken. Vervolgens sloeg hij aangeefster meerdere keren met de vlakke hand in het gezicht. Ook de vriendinnen werden door hem bedreigd. Toen een van hen de politie belde is hij uit de woning gevlucht.

Wapens

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de verblijfplaats van de verdachte. Hij bleek bij een ex vriendin te verblijven in de Haagse Beemden. Daar is hij zaterdagavond aangehouden. Vanwege mogelijk vuurwapenbezit werd die woning en de bijbehorende schuur doorzocht. In de berging werden onder meer een Nunchaku, een boksbeugel, een alarmpistool met patronen en een groot kapmes aangetroffen. De wapens zijn in beslag genomen.