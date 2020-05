Tijdelijk geen fiets in de trein, geen korting op samen reizen

Voor reizigers met noodzakelijke reizen zijn er alternatieven, zoals het lenen van een OV-fiets of het meenemen van een vouwfiets. Kaartjes met Samenreiskorting zijn in de loop van volgende week tijdelijk niet meer verkrijgbaar. Al eerder stopte NS met de verkoop van het Groepsticket. Vergelijkbaar met de oproep van bijvoorbeeld supermarkten en tuincentra, vraagt NS aan reizigers om zoveel mogelijk alleen te komen. De trein is even geen uitje.