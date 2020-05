Handrem vergeten

Zondagmiddag iets voor 13:00 uur zijn de hulpdiensten opgeroepen om naar de Nieuwstraat in Sint-Michielsgestel te komen. Aldaar bleek dat een geparkeerde auto, welke niet op de handrem stond, richting de sloot was gerold.

De brandweer kwam ter plaatse en wist te voorkomen dat de nagenoeg nieuwe auto verloren ging in de sloot. De bestuurder van de auto, een oudere man, zat op dat moment niet meer in de auto. Hij was flink geschrokken van het voorval. Een berger kwam ter plaatse en heeft de auto op de weg gezet, de bestuurder kon daarna zelfstandig met zijn auto de weg vervolgen.