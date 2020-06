Lichaam vermiste Amsterdammer aangetroffen in Kroatië

In de Kroatische plaats Dubravica Pologi is op 25 april in een septictank het stoffelijk overschot van Viktor JAJČANIN uit Amsterdam aangetroffen. Viktor JAJČANIN werd sinds december 2016 vermist nadat hij met zijn auto vanuit Amsterdam naar Kroatië was gereden.

Zijn voertuig werd na een cafébezoek onbeheerd aangetroffen maar de destijds 63-jarige JAJČANIN was spoorloos verdwenen. Inmiddels heeft het Kroatisch Forensisch Instituut met zekerheid vastgesteld dat de in septictank aangetroffen persoon Viktor JAJČANIN betrof. Zijn naaste familie in Nederland is kennisgegeven van het overlijden en de Kroatische autoriteiten verrichten nader onderzoek naar de doodsoorzaak van de Amsterdammer. De vermissing van Viktor JAJČANIN was een van de onopgeloste zaken in de coldcasekalender 2020 waarin de politie onder andere langdurige vermissingen weer onder de aandacht bracht.