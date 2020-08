Update:Trein ontspoord in Schotland, 3 doden en 6 gewonden

In Schotland is woensdag rond 09.40 uur (10.40 uur Nederlandse tijd) een trein ontspoord. Volgens de eerste berichten zou er bij het ongeluk een dode te betreuren zijn en zijn er meerdere personen zwaargewond geraakt. Dit melden de Schotse media woensdagmiddag.

Mogelijk aardverschuiving na regenval

De trein was onderweg op de route Aberdeen - Dundee. Vanwege de hevige regenval die afgelopen nacht over het gebied trok is nu mogelijk een aardverschuiving de oorzaak dat de trein is ontspoord.

Hulpdiensten massaal ter plaatse

De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse gekomen op de locatie van de treinramp. Ongeveer 30 ambulances, een traumahelikopter en meerdere brandweereenheden zijn bezig om de slachtoffers eerste hulp te bieden.

Update 17.30 uur

'Ondanks de inspanningen van medewerkers van de ambulancediensten zijn er in totaal drie personen als gevolg van het treinongeluk komen te overlijden. Onder hen bevindt zich ook de machinist van de ontspoorde trein', zo heeft de Britse Transportpolitie (BTP) woensdagmiddag laten weten.

Zes gewonden naar ziekenhuis

Zes mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht om te worden behandeld voor verwondingen die gelukkig niet als ernstig worden beschouwd.

Filmpje wateroverlast op het spoor

Network Rail Scotland, het Schotse 'Prorail', heeft in een eerdere tweet van vanmorgen rond 09.49 uur een filmpje online geplaatst waarin behoorlijke wateroverlast op de spoorlijn Aberdeen - Dundee is te zien.

At Carmont, we’ve had reports of a landslip, which means services can’t operate between Dundee & Aberdeen. /2 pic.twitter.com/1E29tKHFhy — Network Rail Scotland (NetworkRailSCOT) August 12, 2020

Rogier van Boxtel

De railmaatschappij ScotRail is een dochterbedrijf van de Nederlandse Spoorwegen. Roger van Boxtel spreekt in tweet van een 'afschuwelijk treinongeluk'. Hij geeft aan dat de oorzaak van het ongeval mogelijk is veroorzaakt door een landverschuiving.