Duitsland: Navalny vergiftigd met zenuwgas Novichok

Alexej Navalny is vergiftigd met het zenuwgas Novichok. Dit heeft de Duitse regering woensdag bekendgemaakt na onderzoek door een speciaal laboratorium van de Duitse overheid. Met het zelfde soort zenuwgas werden in 2018 in Engeland Sergei en Yulia Skripal ook vergiftigd.