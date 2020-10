Aanslagpleger Nice een 21-jarige Tunesiër

In Frankrijk zijn donderdagochtend in Nice bij een steekpartij minstens 3 doden en meerdere gewonden gevallen. Dit melden de Franse media donderdagochtend.

Verdachte aangehouden

Christian Estrosi, de burgemeester van Nice, heeft via Twitter bevestigd dat 'alles wijst op een terroristische aanslag in de Basiliek van Notre-Dame'. De 21-jarige Tunesiër werd door de politie opgepakt. Hij raakte bij zijn arrestatie gewond en is onder zware politiebegeleiding naar het ziekenhuis overgebracht.

Afzetting

Het incident gebeurde donderdagochtend rond 09.00 uur buiten en in de Notre-Dame-kerk in Nice. Vooralsnog zijn daarbij dus twee doden en meerdere gewonden gevallen. De politie heeft een grote afzetting gemaakt rond de kerk en is een groot onderzoek gestart.

Moord op leraar Samuel Paty

De terreuraanslag van vandaag gebeurde 13 dagen na de moord op leraar Samuel Paty. Die liet leerlingen, tijdens een les over het onderwerp censuur, twee cartoons zien van Mohammed die eerder in de krant van Charlie Hebdo waren getoond.

Aanhouding terrorist in Frankrijk (bron: Twitter) pic.twitter.com/mOqgJEECZo — Blik op Nieuws (@blikopnieuwsnl) October 29, 2020