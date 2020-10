Beschonken automobilist veroorzaakt aanrijding

De hulpdiensten werden vrijdagochtend rond 07:50 uur gealarmeerd voor een verkeersongeval op de Steeg in Schijndel. Een automobilist die vanuit Schijndel richting Heeswijk-Dinther reed nam vermoedelijk de bocht te ruim en botste in een bocht op een tegenligger.

De weg tussen Schijndel en Heeswijk-Dinther was door de politie afgesloten zodat de hulpdiensten veilig hun werk konden uitvoeren. Één bestuurder raakte gewond, hij is per ambulance met onbekende verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. Bij de bestuurder van de grijze personenauto werd een blaastest afgenomen, uit deze test bleek dat hij teveel gedronken had. Die man is meegenomen naar het politiebureau voor een uitgebreidere alcoholanalyse. Een bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de zwaar beschadigde voertuigen af te voeren.