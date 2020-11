Biden gekozen tot 46ste president van de VS

Benodigde kiesmannen komen uit Pennsylvania

De tellingen waren nog volop bezig toen rond 17.25 uur Nederlandse tijd een nieuwe telling van de staat Pennsylvania, de staat waar Biden is geboren, de uiteindelijke doorslag gaf waardoor Biden er in één klap 20 kiesmannen bijkreeg en op 273 uitkwam en daarmee het nodige aantal van 270 ruim behaalde. CNN maakte het nieuws zojuist bekend.

77 jaar oud (bijna 78)

Biden is de oudste ooit gekozen president in de Amerikaanse geschiedenis en op dit moment 77 jaar oud. Over 13 dagen bereikt hij, op 20 november, de respectabele leeftijd van 78 jaar. Voordat hij de democratische presidentskandidaat werd, was Biden vice-president onder voormalig president Barack Obama. Hij is ook de langstzittende senator van Delaware.

'Ziel van de natie' op het spel

Tijdens zijn campagne heeft Biden betoogd dat de "ziel van de natie" op het spel staat, en heeft hij beloofd dat hij zou proberen een land te genezen dat is gebroken door het presidentschap van Trump.

Harris eerste gekleurde vice-president van de VS

Kamala Devi Harris is de eerste vrouwelijke en gekleurde vice-president van de Verenigde Staten. Harris werd op 20 oktober 1964 geboren in Oakland en is een Amerikaans politica van de Democratische Partij. Ze is de junior senator voor Californië sinds 2017. Harris was een van de Democratische presidentskandidaten in 2020.

Tweet Joe Biden

Biden heeft zojuist om 17.52 uur Nederlandse tijd ook zelf voor het eerst gereageerd op het nieuws:

'Amerika, ik ben vereerd dat jullie mij hebben uitgekozen om ons fantastische land te leiden.

Het werk dat voor ons ligt, zal moeilijk zijn, maar ik beloof dit: ik zal een president zijn voor alle Amerikanen - of je nu op mij hebt gestemd of niet.

Ik zal het geloof behouden dat jullie in mij hebben gesteld.'

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8 — Joe Biden (JoeBiden) November 7, 2020

Tweet van Hillary Clinton

'Hillary Clinton, die de vorige verkiezingen verloor van Donald Trump, heeft zojuist een tweet geplaatst. De kiezers hebben gesproken, en ze hebben gekozen @JoeBiden en @KamalaHarris om onze volgende president en vice-president te zijn. Het is historisch moment in de geschiedenis, een afwijzing van Trump en een nieuw begin voor Amerika. Bedankt aan iedereen die heeft geholpen om dit mogelijk te maken. Samen verder.'