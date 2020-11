Duitse arts verdacht van doodslag 2 coronapatiënten waaronder Nederlander

In Duitsland is een 44-jarige arts van de Universiteitskliniek Essen gearresteerd door de politie. De arts van het ziekenhuis wordt ervan verdacht twee ernstig zieke corona-patiënten te hebben geëuthanaseerd. Eén van de twee patiënten is een Nederlander. Dit melden de Duitse media.