Restaurant beschoten Westerstraat

In de nacht van zondag 6 op maandag 7 december 2020 zijn er schoten gelost op een restaurant in de Westerstraat in Amsterdam

Rond 00:15 uur krijgt de politie een melding dat er schoten zijn gehoord in de Westerstraat. Als agenten ter plaatse komen treffen zij kogelinslagen aan in een ruit van een restaurant en zien zij meerdere hulzen liggen. Op basis van de eerste getuigenverklaringen is er mogelijk een verdachte op een fiets bij betrokken, in het zwart gekleed.