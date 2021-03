Flink hogere celstraf voor veroorzaken dodelijk verkeersongeval in Sittard

Het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch heeft vandaag een 46-jarige vrouw veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf en een rijontzegging van 7 jaar. Ze heeft een dodelijk verkeersongeval veroorzaakt en is daarna doorgereden. Het hof komt anders dan de rechtbank tot een hogere mate van schuld, daardoor is de straf hoger. De rechtbank Limburg legde de vrouw eerder een gevangenisstraf van 12 maanden op waarvan 6 maanden voorwaardelijk, en een rijontzegging van 5 jaar.

Het ongeval vond plaats in de nacht van 9 september 2018. De vrouw is onder invloed van alcohol en drugs in haar auto gestapt. Op de Straatsburglaan in Sittard is de vrouw met 2 wielen het trottoir opgereden. Ze heeft daarbij een 20-jarige vrouw geschept die op de fiets op weg was naar huis. Het slachtoffer is ongeveer 20 meter meegesleurd en overleed ter plekke aan haar verwondingen. Na de aanrijding met het slachtoffer is ze vervolgens nog tegen een tweetal geparkeerde auto’s gebotst en aansluitend naar huis gereden.

De rechtbank Limburg legde de vrouw een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk op en vond dat de vrouw zich aanmerkelijk onoplettend, onvoorzichtig en onoplettend in het verkeer had gedragen. Het hof komt tot een hogere mate van schuld.

De vrouw is onder invloed van een bovenmatige hoeveelheid alcohol in combinatie met THC en cocaïne in haar auto gestapt en naar huis gereden. Het hof heeft rekening gehouden met de omstandigheden dat de vrouw de hele dag ervoor niet had gegeten, haar lichaamsgewicht en dat zij een aantal nachten achter elkaar slecht had geslapen. Dat het rijgedrag van de vrouw onder deze omstandigheden door voornoemde bewustzijnsbeïnvloedende middelen was beïnvloed bleek ook uit haar rijgedrag bij het wegrijden uit het centrum, waarbij ze bijna tegen een aantal taxi’s aanreed. Vervolgens vertoonde de vrouw gevaarlijk rijgedrag door te gaan bumperkleven. Voorbij een flauwe bocht naar links in de Straatsburglaan is zij met de rechterwielen van haar auto het trottoir opgereden en is zo verder blijven rijden. Daarbij heeft zij een fietser van achteren aangereden, terwijl zij het slachtoffer had kunnen en moeten zien. De vrouw is niet voor het slachtoffer uitgeweken en heeft niet geremd. Zij heeft haar weg vervolgd, zonder zich over eventuele slachtoffers te bekommeren. Ze is - alsof er niets was gebeurd - 'gewoon' doorgereden.

Het hof is van oordeel dat de vrouw zich hiermee hoogst onoplettend, onvoorzichtig en onachtzaam in het verkeer heeft gedragen.

Fors hogere gevangenisstraf

Het hof is van oordeel dat de vrouw uitermate tekort is geschoten als verkeersdeelnemer in een gemotoriseerd voertuig. Haar weggedrag getuigt allerminst van geconcentreerd rijgedrag. Met haar rijgedrag heeft zij een reeks aanrijdingen veroorzaakt, waarbij een dodelijk slachtoffer is gevallen. Hoewel de vrouw spijt heeft betuigd blijft zij stellig beweren dat ze in staat was om die nacht te rijden en dat ieder ander – ook in nuchtere toestand – hetzelfde had kunnen overkomen. Het hof leidt hieruit af dat de vrouw de ernst van haar handelen niet voldoende inziet.

Een gevangenisstraf van 4 jaar en een rijontzegging van 7 jaar is daarom een passende straf.

Schadevergoeding

Het leed dat door het overlijden van het slachtoffer is toegebracht aan haar ouders en broers is onbeschrijfelijk groot en onherstelbaar. Daarnaast is ook bij andere familielieden, vrienden en studiegenoten veel verdriet veroorzaakt. Door het handelen van de verdachte zijn levens ingrijpend en blijvend veranderd. Het hof rekent dit de vrouw zwaar aan. De rechtbank vond eerder dat de vrouw in totaal 20.000 euro schadevergoeding aan de ouders en broers van het slachtoffer moest betalen.

Het hof vindt dat de nabestaanden allemaal recht hebben op de volledig ingediende vordering tot vergoeding van shockschade. In hoger beroep bedraagt de totale schadevergoeding daarom 70.000 euro.