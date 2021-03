Brand in appartementencomplex

In een appartement is brand ontstaan door een pan die op het vuur stond, de bewoonster, van in de 90 jaar oud, is door onbekende oorzaak ten val gekomen waardoor de brand zich verder kon verspreiden. De brand is uiteindelijk opgemerkt door omstanders, de brandweer schaalde al snel op naar middelbrand. De vrouw heeft rook geïnhaleerd en is daarvoor ter controle per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Het appartement heeft licht rook- en waterschade.