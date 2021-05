Jongen gewond bij schietpartij, vijf jongens gearresteerd

In een woning aan de Iepenstraat in Oost-Souburg is maandagmiddag een bewoner gewond geraakt bij een schietpartij. De politie onderzoekt het incident en heeft vijf jongens gearresteerd.

Het incident gebeurde op 17 mei rond 14.45 uur. De hulpdiensten kregen een melding dat in de woning was geschoten. Diverse politie-eenheden en een ambulance gingen naar de Iepenstraat. Een minderjarige bewoner werd door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Na behandeling verliet hij het ziekenhuis. Aan het begin van de avond werd hij in de Van Reenenstraat in Vlissingen aangehouden.

Betrokkenheid

Toen de politie bij de woning in de Iepenstraat aankwam, troffen ze drie jongeren aan. Ze werden gelijk aangehouden. Het gaat om drie jonge inwoners uit Oost-Souburg in de leeftijd van 15 (2x) en 16 jaar. Het drietal kreeg maandagavond te horen dat ze langer vast blijven zitten. Ze kregen door het openbaar ministerie beperkende maatregelen opgelegd, waardoor ze enkel met hun advocaat en de politie contact mogen hebben. Maandagavond laat werd in zijn woonplaats Oost-Souburg nog een 17-jarige jongen gearresteerd. Het vijftal is naar een politiecellencomplex overgebracht. De politie onderzoekt hun betrokkenheid en de aanleiding van het incident. Zij worden dinsdag verhoord.