Olivier B. Bommel en Tom Poes vieren tachtigste jubileum op de kinderpostzegels

Al bijna honderd jaar zet Stichting Kinderpostzegels zich in voor kwetsbare kinderen. Met Nederlands bekendste striphelden Olivier B. Bommel en Tom Poes op de zegel wil Stichting Kinderpostzegels kinderen in Nederland steun bieden na een moeilijke periode. De coronacrisis heeft ingrijpend effect gehad op de levens van alle anderhalf miljoen basisschoolkinderen in Nederland. Meldingen over huiselijk geweld namen toe, meer kinderen kregen te maken met armoede. Thuisonderwijs bleek niet voor iedereen haalbaar en hulpvragen gingen vaker dan ooit over mentale problemen. Met het thema ‘Geef meer kracht’ vraagt de stichting tijdens de 73ste editie van de Kinderpostzegelactie aandacht voor deze problematiek.