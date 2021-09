Schutter doodt acht personen op Russische universiteit

Nadat de schutter begon te schieten brak er totale paniek uit in het gebouw. Studenten en docenten sloten zich op in klaslokalen en sommige sprongen uit het raam. Hierbij zijn ook enkele personen gewond geraakt.

De schutter zou geheel in het zwart zijn gekleed en kwam rustig naar de universiteit gewandeld, is te zien op camerabeelden. Het is nog niet geheel duidelijk wat het lot is van de schutter. Bronnen melden dat hij doodgeschoten is, andere melden dat hij is aangehouden.

Momenteel is men een onderzoek gestart of de schutter mogelijk een handlanger had. Volgens Russische media zou de schutter een 18-jarige eerstejaars student gaan