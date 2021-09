Man trapt uit het niets deuken in auto

De politie hield maandag 27 september op de Enschotsestraat een 32-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aan. Hij wordt ervan verdacht meerdere deuken te hebben getrapt in een geparkeerde auto.

Even voor 18.00 uur hoorden meerdere omstanders harde klappen in de Molenbochtstraat. Toen zij zagen dat een onbekende man tegen een geparkeerde auto stond te trappen, werd de politie ingeschakeld. Aan de hand van een duidelijk signalement en gemaakt beeldmateriaal werd de man even verderop aangehouden. De eigenaar van de vernielde auto deed direct aangifte. Het is niet bekend waarom de man zomaar een geparkeerde auto vernielde.