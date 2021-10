Nederlander boekt later en geeft meer uit aan vakantie

Nederlanders boeken hun vakantie steeds korter voor vertrek en hebben de afgelopen zomer 60% meer betaald voor hun reis dan andere jaren. En hoewel het storm loopt met het boeken van zonnige bestemmingen in Spanje, Griekenland en Turkije voor de komende herfstvakantie, is Nederland in de afgelopen twee jaar verreweg het populairste vakantieland geweest.

Dat blijkt uit de Zoover Vakantiemonitor, waarin het zoek- en boekgedrag van miljoenen bezoekers aan review- en boekingssite Zoover is geanalyseerd. In jaren zonder corona ligt de piek in het aantal boekingen van vakantiereizen in januari. Vanwege de onzekerheid over vakanties en reisbeperkingen is die piek dit jaar verschoven naar de zomer, met een lichte dip in juli. Gemiddeld zat er deze zomer vier weken tussen boeken en vertrek. ,,In de reisbranche spreken we van een last minute als mensen binnen zes weken na boeken vertrekken, dus die vier weken zijn opvallend kort. Zeker tijdens de zomerperiode”, zegt Lieneke Wijnia van Zoover. Ook richting de herfstvakantie boeken veel mensen pas op het laatste moment, om er zeker van te zijn dat hun vakantie door kan gaan.

Opvallend is ook de hogere reissom die Nederlanders dit jaar uitgaven aan hun vakantie. Die steeg deze zomer tot gemiddeld 2382 euro. De afgelopen jaren lag de gemiddelde reissom rond de 1500 euro, dus is er sprake van een stijging van 60%. Dat lag niet zozeer aan de prijzen van vakanties, die in mei stegen en in juni weer daalden. 'Nee, mensen gaan echt voor meer luxe, zoals 4- en 5-sterren hotels. Een kwart van de boekingen was bij 5-sterren hotels. Dit was nog nooit zo hoog', aldus Wijnia. ,,Ook boeken de meeste mensen all inclusive, zodat ze het resort niet per se hoeven te verlaten. Maar dat is dus wel een duurder concept.”