Verdachte pijl-en-boog moorden Noorwegen overgedragen aan gezondheidsdiensten

De 39-jarige verdachte Espen Andersen B., die wordt aangeklaagd voor de pijl-en-boog moorden in het Noorse Kongsberg afgelopen woensdagavond, is donderdag aan de gezondheidsdiensten overgedragen. Dit meldt de Noorse politie vrijdag.

Arrestatie

De man werd afgelopen woensdagavond na een klopjacht van ongeveer een half uur gearresteerd in op de Hyttegata in Kongsberg nadat hij met een pijl en boog meerdere personen had neergeschoten. Vijf slachtoffers kwamen hierbij om het leven, twee anderen raakten zwaargewond en liggen op de IC.

Dodelijke slachtoffers

De politie heeft inmiddels laten weten dat het om vier vrouwen en een man gaat. Allen zijn tussen de 50 en 70 jaar oud.

Radicalisering

Eerder werd er al bekengemaakt dat de dader een 37-jarige Deense staatsburger is die in Noorwegen woont. De politie heeft eerder contact gehad met de man, onder meer naar aanleiding van eerdere zorgen over radicalisering.