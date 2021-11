Personen te water in Den Bosch

Waardoor of hoe de twee te water zijn geraakt is ons niet bekend, wel raakte beide personen onderkoeld en zijn nagekeken door de ambulancedienst. Het is ons niet bekend of met de ambulance naar het ziekenhuis zijn gebracht. Nog geen half uur na de melding verlieten alle hulpverleningsvoertuigen de Zuidwas van de Brabantse hoofdstad weer.