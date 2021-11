Stadionverbod blijft voor zeven Willem II supporters

Bosgevechten

De voetbalbond heeft de supporters een stadionverbod opgelegd van twee jaar. Zij zijn eerder dit jaar in België veroordeeld voor deelname aan zogenoemde bosgevechten met supporters van Royal Antwerpen FC tegen andere voetbalclubs.

Voetbal gerelateerd wangedrag

De voorzieningenrechter is van oordeel dat de KNVB deze beslissing mocht nemen. De bond mag namens de Betaald Voetbal Organisaties (BVO’s) stadionverboden opleggen. De BVO’s hebben de KNVB hiertoe gevolmachtigd. Het criterium om een verbod op te leggen is als er sprake is van voetbal gerelateerd wangedrag. Daar is hier sprake van. Zo is op social media gesproken over de bosgevechten waarbij supporters van Willem II en de club uit Antwerpen samen in meerdere gevechten tegen andere supporters, bijvoorbeeld supporters van Standard Luik en FC Dordrecht zouden vechten. De gevechten zijn dus direct te linken aan voetbalgeweld. De KNVB mocht dus een stadionverbod opleggen aan de zeven supporters van de club uit Tilburg.