Twee agenten vervolgd in verband met politie-optreden Malieveld-demonstratie

Twee agenten die 14 maart jongstleden optraden tegen betogers op het Malieveld, worden door het OM vervolgd. Het geweld waarmee zij een demonstrant aanhielden, was niet proportioneel, zo vindt het OM. De man liep verschillende verwondingen op waaronder aan zijn hoofd en een bijtwond van een politiehond. De officier van justitie vindt dit ernstig genoeg om de zaak aan de rechter voor te leggen.

Op 14 maart werd er op het Malieveld gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. Op bevel van de burgemeester werd de demonstratie ontbonden. De politie riep bij herhaling om dat de demonstranten zich van het Malieveld moesten verwijderen. De meeste demonstranten gaven daaraan geen gehoor. Daarop ging de politie over tot de gedwongen ontruiming van het Malieveld.

Na afloop hebben meerdere demonstranten en ook anderen aangifte gedaan tegen de politie. Al deze aangiftes zijn onderzocht en vervolgens individueel beoordeeld. Alle aangevers ontvangen van het OM een brief over de afdoening.

Rechtmatig politie-optreden

Het door de politie gebruikte geweld is volgens het OM voor het overgrote deel rechtmatig geweest. De politie heeft de taak demonstraties te begeleiden, maar mag en moet optreden wanneer haar bevelen niet worden opgevolgd. Daarbij mag de politie ook proportioneel geweld inzetten.

Het volgende geval wil het OM aan de rechter voorleggen. Het gaat om een demonstrant die met een startkabel zwaaide, weigerde die te laten vallen, achter politiepaarden aan rende en de kabel uiteindelijk in de richting van een ME’er gooide.

Dagvaarden twee agenten

Hierop wilde een hondengeleider de man aanhouden met inzet van zijn diensthond. Daarbij gebruikte hij ook zijn wapenstok. Een nabij gekomen ME’er gebruikte eveneens zijn wapenstok op de demonstrant die gevallen was en de politiehond bij de oren had gegrepen. De man liep verschillende verwondingen op waarvoor hij zich in het ziekenhuis heeft laten behandelen.

De bij zijn aanhouding betrokken hondengeleider en ME’er worden door het OM gedagvaard. Volgens het OM was het geweld dat zij toepasten, niet proportioneel. Er is nog geen zittingsdatum vastgesteld waarop de twee voor de rechter moeten komen. Het OM zal nog een beslissing nemen over het al dan niet vervolgen van de demonstrant.

Derde agent verdachte

Een derde agent is door het OM als verdachte aangemerkt en zal worden gehoord. Het gaat om een hondengeleider die zijn diensthond inzette tegen een demonstrant op verdenking van het gooien van een blikje bier richting de ME. De man liep daarbij bijtletsel op. Het OM heeft nog niet besloten of deze agent gedagvaard zal worden.