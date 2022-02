IKEA haalt niet oplaadbare batterijen uit assortiment

IKEA stopt vanaf nu wereldwijd met de verkoop van alle niet-oplaadbare alkaline batterijen. Het Zweedse woonwarenhuis heeft de ambitie om in 2030 circulair en klimaatpositief te zijn en wil mensen inspireren om duurzamer te leven door keuzes op dat gebied een stuk eenvoudiger maken. Door niet-oplaadbare batterijen uit de winkel te halen en enkel nog de oplaadbare variant aan te bieden, stimuleert IKEA consumenten om over te stappen op oplaadbare batterijen. Hiermee besparen consumenten op termijn geld én verminderen zij het afval thuis. Voor IKEA is niet-duurzame consumptie een van de grootste uitdagingen. Als grote retailer heeft het bedrijf de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een oplossing en duurzame consumptie te bevorderen.