Productielab GHB in woning Arnhem

Politieagenten troffen op dinsdagmiddag 1 februari een productielab aan in een woning aan de Ruiterstaat in het centrum van Arnhem. In de woning werden voorbereidingen getroffen om tot de productie van GHB te komen. De twee personen die op dat moment in de woning aanwezig waren, zijn aangehouden. Het gaat om een 25-jarige man en 27-jarige man uit Arnhem. Op last van burgemeester Ahmed Marcouch is de woning op woensdagmiddag 2 februari per direct gesloten.

De politie en gemeente Arnhem werken samen met verschillende partners al langer aan een veilige Arnhemse binnenstad. Binnen die aanpak is er onder andere veel aandacht voor het dealen en produceren van drugs. Agenten gingen in verband met een andere melding richting de woning en stuitten daar per toeval op dit productielab.

Aangetroffen goederen

In de woning werden onder andere grondstoffen en vloeistoffen aangetroffen die gebruikt worden voor de productie van GHB. Daarnaast werd er ook nog een aantal gegevensdragers in beslag genomen, zoals twee telefoons. Burgemeester Ahmed Marcouch: “Samen met politie, handhaving en andere partijen zetten wij ons in voor veilige wijken, zonder criminelen met valse beloftes en snel geld die onze jongeren op het verkeerde pad brengen. En zonder het risico op brand en explosie, de aanloop van ongure types en andere gevaren voor buur en buurt die dankzij deze kwaadaardige productielabs in een klein hoekje zitten. En niet te vergeten de gevaren voor de gebruiker van het schadelijke eindproduct van deze labs, zoals verslaving of outgaan.”