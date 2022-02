Vrijgelaten gevangene steekt dakloze man in brand

Een 34-jarige Poolse man die vrijdag werd vrijgelaten uit een Belgische gevangenis in Sint-Gillis, heeft diezelfde dag een dakloze man op het station in Brussel in brand gestoken. Dit meldt Het Laatste Nieuws.

De politie kreeg om 3.30 uur de melding van een brand en een verbrand persoon in het metrostation in Brussel. De man bleek zwaar gewond te zijn en is naar een ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is kritiek, maar stabiel.

Niet lang na het incident kon een verdachte worden aangehouden en zal vandaag voorgeleidt worden aan de onderzoeksrechter.

Een onderzoek moet uitwijzen wat er zich precies heeft afgespeeld op het station. Het parket van Brussel doet verder geen mededelingen in belang van het onderzoek.