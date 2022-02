Jeugdgevangene die doodgeschoten werd had cocaïne gebruikt

De ontsnapte 21-jarige jeugdgevangene van inrichting Den Hey-Acker in Breda en in België werd doodgeschoten, was onder invloed van cocaïne. Dit meldt Omroep Brabant.

Op woensdag 12 januari was Kenneth B. op onbegeleid verlof om te werken buiten de inrichting. Dit deed hij al enkele maanden. De inrichting kreeg de melding dat B. drie lang afwezig was geweest op zijn werk. De twee medewerkers die hem kwamen ophalen werden door B. gegijzeld onder bedreiging van een vuurwapen.

Uit nieuwe informatie zou blijken dat Kenneth B. onderweg naar België cocaïne had gebruikt. Over de grens in België werden de twee begeleiders uit de auto gezet in Hoogstraten en ging er hierna vandoor. In Sint-Lenaarts werd B. klem gereden door de politie en ontstond een vuurgevecht waarbij B. om het leven kwam.