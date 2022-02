Ook antitankwapens van Nederland naar Oekraïne

Nederland doet een derde bijdrage van militaire goederen aan Oekraïne. Het gaat om 50 stuks van het Panzerfaust 3-antitankwapen met 400 raketten. Daarnaast onderzoekt Defensie de mogelijkheid om samen met Duitsland een Patriot-luchtverdedigingseenheid te leveren voor een NAVO-battlegroup in Slowakije. Dat meldt minister Kajsa Ollongren vandaag aan de Kamer.

Eerder vandaag maakte Ollongren al bekend dat Nederland 200 Stinger luchtdoelraketten naar Oekraïne stuurt. Deze bijdrage kwam bovenop de eerder beloofde levering van goederen, zoals helmen, scherfvesten en scherpschuttersgeweren. Oekraïne vroeg om militaire hulp, vanwege de inval door Rusland op donderdag.

De levering van de wapens heeft effecten op de gereedheid. Die worden door Defensie gezien de huidige omstandigheden als acceptabel beoordeeld, schijft Ollongren.

De Panzerfaust is een draagbaar terugstootloos antitankwapen. Hiermee kan verschillende soorten munitie worden afgeschoten, tot een afstand van maximaal 600 meter. Het is geschikt tegen tanks, pantservoertuigen, versterkte opstellingen en (lichte) bunkers. Ook stil hangende helikopters kunnen ermee geraakt worden.

Battlegroup

Nederland bekijkt daarnaast de mogelijkheid om met Patriots en manschappen bij te dragen aan de nieuwe NAVO-battlegroup in Slowakije. Dat zou dan samen met Duitsland gebeuren. Ook Polen, Slovenië, Tsjechië en de Verenigde Staten zijn bij de battlegroup betrokken. Doel is om de collectieve afschrikking en verdedigingsfunctie van de NAVO aan de oostflank verder te versterken en de NAVO-bondgenoten in de regio gerust te stellen.

De Patriot is een grond-lucht-geleidwapensysteem voor de middellange afstand. Het luchtverdedigingssysteem kan zo’n 20 kilometer hoog komen en 60 kilometer ver. Het is geschikt om vliegtuigen en helikopters uit te schakelen, maar ook ballistische en kruisraketten. Het systeem kan volledig automatisch opereren. De bemanning fungeert als operator en supervisor.