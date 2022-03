Jongen (11) uit Oekraïne vlucht meer dan 1.000 kilometer en komt alleen aan in Slovakije

Een 11-jarige Oekraïense jongen op de vlucht voor het geweld in zijn land is gisteren alleen de grens van Slovakije overgestoken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken van Slovakije heeft het pakkende verhaal gedeeld.

De jongen was door zijn moeder op de trein gezet in de Oekraïense stad Zaporizja. De moeder kon niet mee, omdat ze zich moest ontfermen om een ziek familielid. Zijn vader moet dienen in het leger. De moeder had bij de jongen op zijn hand een telefoonnummer geschreven. Ook in zijn paspoort zat een briefje met een telefoonnummer van de moeder.

Eenmaal de grens van Slovakije overgestoken ontfermde hulpverleners zich over de knul, die inmiddels een reis van ruim 1000 kilometer achter de rug had. De naam van de jongen wordt door de Slowaakse overheid niet gedeeld.