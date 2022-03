Twee mannen aangehouden na waarschuwingsschoten

De politie heeft twee personen aangehouden aan de Warenargaarde in Apeldoorn. Het gaat om een 26-jarige man uit Apeldoorn en een 35-jarige man zonder vaste woon of verblijfplaats. Voor de aanhoudingen werden waarschuwingsschoten gelost.

De 35-jarige man stond gesignaleerd en werd door justitie gezocht aangezien hij niet was teruggekeerd van verlof. Er was informatie dat de man mogelijk in een woning aan de Warenargaarde was. Even na 16:30 uur kwam de man inderdaad naar buiten, samen met de 26-jarige Apeldoorner.

Toen de twee bij hun voertuig aankwamen wilden agenten overgaan tot de aanhouding van de voortvluchtige man. Uiteindelijk zette hij het op een lopen. De andere man reed met de auto op agenten en een politievoertuig in. Daarop zijn waarschuwingsschoten gelost. De twee zijn direct daarna aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.