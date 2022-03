Plofkraak in Apeldoorn

In de nacht van vrijdag 25 maart werden de bewoners aan het Mercatorplein opgeschrikt door een harde explosie. De knal was veroorzaakt door een plofkraak op een pinautomaat. Direct na de plofkraak werd gezien dat twee personen op een witte scooter wegvluchtten in de richting van de Vlijtseweg.

Rond 03.30 uur werden de bewoners aan het Mercatorplein ruw uit hun slaap gerukt door de plofkraak. Door de explosie is veel schade ontstaan. De politie heeft de omgeving afgezet en doet ter plaatse onderzoek. Omwonenden zagen na de plofkraak twee personen op een witte scooter hard wegrijden. Even later werd een witte scooter aangetroffen op de Vlijtseweg. Op dit moment wordt onderzocht of deze scooter iets met de plofkraak te maken heeft. Ook werd afgelopen nacht de politieheli ingezet om jacht te maken op de daders, helaas nog zonder resultaat.

Het is nog onbekend of de daders iets hebben buitgemaakt.