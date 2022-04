Verkoop nieuwe caravans naar hoogste niveau in 10 jaar

De verkoop van nieuwe caravans bereikte in het eerste kwartaal van 2022 het hoogste niveau in de laatste 10 jaar, zo blijkt uit de cijfers van BOVAG en RDC. De verkoop van gebruikte caravans door de vakhandel is in het eerste kwartaal van 2022 volgens de cijfers van BOVAG, Kampeer & Caravan Industrie (KCI) en RDC naar een absoluut recordniveau van 3.411 exemplaren gegroeid.

Met 1.634 exemplaren werd in de eerste drie maanden van 2022 het hoogste aantal nieuwe caravans in een eerste kwartaal afgeleverd sinds 2012. De stijging ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar bedroeg ruim 6 procent. De merken Fendt en Hobby waren elk goed door een marktaandeel van 21 procent, gevolgd door Knaus en Dethleffs met ieder bijna 10 procent van de markt. Eriba-Hymer completeert de top-5 met 9 procent aandeel.

Kampeerauto’s

Het aantal nieuwe campers dat in het eerste kwartaal werd geregistreerd, daalde van 668 vorig jaar naar 574 in 2022, oftewel een min van 14 procent. Evenals in de autobranche, hebben ook camperfabrikanten -als afnemers van de autobouwers- te kampen met leveringsproblemen als gevolg van wereldwijde logistieke uitdagingen, chiptekorten en de oorlog in Oekraïne. Eriba-Hymer was in de eerste drie maanden van 2022 marktleider in Nederland met een aandeel van bijna 14 procent. Adria volgt met bijna 11 procent, daarachter delen Capron en Knaus de derde plek met beide 9 procent marktaandeel en Chausson is goed voor ruim 6 procent van de totale verkopen.

Tweedehands caravans

Sinds RDC op maandbasis deze gegevens rapporteert (2007) werden er niet zoveel leveringen van tweedehands caravans gerapporteerd. Ten opzichte van de eerste drie maanden van 2021 werden er 8 procent meer caravanoccasions afgeleverd. In de maanden januari en februari bedroeg de stijging respectievelijk 26 en 16 procent, terwijl de verkoop afgelopen maart in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar 4 procent daalde. Tussen particulieren onderling werden in het eerste kwartaal nagenoeg hetzelfde aantal tweedehands caravans verhandeld als een jaar geleden in de eerste drie maanden: 6.043 stuks destijds tegen 5.992 dit jaar.

Camperoccasions

Evenals de afzet van gebruikte caravans noteerde de vakhandel ook bij de verkoop van tweedehands kampeerauto’s een absoluut record. In de maanden januari, februari en maart van dit jaar werden er voor het eerst meer dan 4.000 occasions in een eerste kwartaal van een kalenderjaar afgeleverd. De verkoop steeg van 3.802 exemplaren vorig jaar naar 4.079 afgelopen kwartaal, oftewel een plus van ruim 7 procent. Net als bij de caravanoccasions pluste de vakhandel in januari en februari -met respectievelijk 25 en 27 procent-, terwijl de verkoopaantallen in maart 13 procent lager lagen dan in dezelfde maand een jaar geleden. De handel in camperoccasions tussen particulieren onderling steeg in het eerste kwartaal van 2022 met bijna 2,5 procent tot 3.956 transacties. Het is nooit eerder in een eerste kwartaal voorgekomen dat er meer tweedehands kampeerauto’s via de vakhandel werden verkocht dan dat er tussen particulieren onderling werden verhandeld.