Losgewaaide zonnepanelen

De brandweer werd donderdagavond ingeschakeld voor een stormschade op de Looierij in Schijndel. Enkele bewoners van het appartementencomplex hoorde een luide knal, waarna zij buiten zijn gaan kijken.

Tot hun schrik zagen zij dat er één zonnepaneel van het dak af was gewaaid en rakelings langs een personenauto af was gevallen. De bewoners namen contact op met het verhuurbedrijf, maar zij hadden kennelijk aangegeven niets te kunnen betekenen. Hierop werd de hulp van de brandweer gevraagd. Brandweerlieden klommen het dak op en troffen daar meerdere los gewaaide zonnepanelen aan. De brandweerlieden haalde de zonnepanelen en bevestigingsrail van het dak af, en stelde deze op in het trappenhuis.