Man heeft wapens in auto

Een 19-jarige man uit Roosendaal is zaterdagavond 23 april aangehouden nadat agenten twee wapens in zijn auto aantroffen.

Agenten lieten de bestuurder rond 21.50 uur op de Spoorstraat stoppen voor een controle. In de auto troffen ze een airsoftwapen en een ploertendoder aan. De man is gearresteerd op verdenking van verboden wapenbezit. De wapens zijn in beslag genomen. Na verhoor mocht de man het politiebureau verlaten.