Russisch verkenningsvliegtuig dringt Zweedse luchtruim even binnen: “Onaanvaardbaar”

"Dit toont aan dat we goed voorbereid zijn. We waren ter plaatse om de Zweedse grenzen en territoriale integriteit te bewaken. We hebben de situatie volledig onder controle", zegt luchtmachtcommandant Carl-Johan Edström.

Het Zweedse luchtruim werd geschonden door twee Russische SU 27 en twee Russische SU 24. Het incident was van korte duur en vond plaats ten oosten van Gotland, op zee.

"Met de huidige situatie als achtergrond nemen we dit incident zeer serieus. Het optreden van Rusland is onprofessioneel en onverantwoordelijk", zegt luchtmachtcommandant Edström.