Europese Commissie wil dit jaar nog stoppen met import Russische olie

Het plan om te stoppen met de import van Russische olie heeft de Europese Unie vanochtend gepresenteerd. Europa is dagelijks zo'n 250 miljoen euro aan Rusland kwijt aan de import van de olie. Daarmee spekken de EU-landen Rusland die in oorlog is met Oekraïne. Het stoppen met de import van de ruwe olie zal volgens de Commissie met stappen gebeuren. Het doel is om binnen 6 maanden de olie import te verbieden. De

De 27 lidstaten van de Europese Unie moeten nog met het plan akkoord gaan. Op zijn vroegst gaan EU-ambassadeurs morgen akkoord met de plannen.